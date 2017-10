Diagnosticado com uma obstrução urológica, o presidente Michel Temer deixou na noite de quarta-feira o Hospital do Exército, em Brasília, após ter sido observado durante sete horas.

Estou inteiro", foram as palavras do presidente à saída do hospital. de onde seguiu para o Palácio do Jaburu, residência oficial da vice-presidência, segundo relata a cadeia Globo.

Na manhã de quarta-feira, Michel Temer sofreu uma indisposição quando estava no seu gabinete, que o obrigou a recorrer ao hospital.

Congresso volta a negar

Enquanto era assistido, o presidente brasileiro era alvo de uma segunda votação no Congresso para viabilizar ou impedir que o Supremo Tribunal Federal possa seguir com um processo em que é acusado de obstrução à justiça e organização criminosa.

De acordo com a informação veiculada pela agência Reuters, com 137 deputados a votarem contra as acusações a Temer tornou-se impossível que a oposição ao presidente conseguisse os 342 votos necessários, num quórum de 477 parlamentares.

É a segunda vez, num período de três meses, que a Câmara baixa do Congresso brasileiro impede que o presidente possa ser julgado.