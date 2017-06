O Presidente do Brasil, Michel Temer, disse esta terça-feira numa declaração ao país, que a acujsação de corrupção contra si, apresentada na segunda-feira no Supremo Tribunal Federal (STF) pelo procurador-geral, Rodrigo Janot, é "uma ficção".

Falando pela primeira vez depois da apresentação da acusação pelo alegado crime de corrupção passiva, com base em confissões feitas por quadros superiores da JBS, que envolveu em várias irregularidades graves, o chefe de Estado afirmou que é "vítima" de uma "infâmia de natureza política".

Tenho orgulho de ser presidente. Não sei como Deus me colocou aqui. Portanto, tenho honra de ser presidente, mas pelos avanços do meu governo e não permitirei que me acusem de crimes. [...] Não me falta coragem para seguir na reconstrução do país, e convenhamos, na defesa da minha dignidade pessoal", concluiu.