As autoridades de El Salvador denunciaram, na quinta-feira, o abuso sexual de três crianças em abrigos norte-americanos no Arizona, onde foram colocadas depois de separadas das famílias na fronteira com os Estados Unidos.

"Recebemos relatos lamentáveis de abusos", disse aos jornalistas a vice-ministra dos Negócios Estrangeiros do país, Liduvina Magarín, acrescentando que já está a tratar o caso com a Justiça norte-americana.

De acordo com Margarin, os abusos sexuais foram cometidos por funcionários de abrigos governamentais no estado do Arizona a adolescentes com idades entre os 12 e os 17 anos.

"É importante que as crianças deixem os abrigos o mais rápido possível porque é lá que estão mais vulneráveis", disse.

Desde abril, mais de 2.300 crianças, na sua maioria do México e da América Central, foram separadas das famílias na fronteira, na sequência da política de "tolerância zero" do Governo de Donald Trump.