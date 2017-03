As autoridades estão à procura de um crocodilo de três metros, que, aparentemente, matou e comeu um jovem, no sul do México.

O Departamento Federal do Meio Ambiente explicou esta quarta-feira que o ataque ocorreu no domingo. A vítima e três amigos estavam a pescar na Reserva de “La Encrucijada”, quando o jovem de 18 anos foi levado pelo réptil. Os outros três conseguiram escapar.

O porta-voz do departamento avançou que vão colocar sinais de alerta por causa do crocodilo, que pode ser perigoso.

As autoridades estão a tentar localizar e capturar crocodilos como este para, sem os matar, esvaziar os seus estômagos e perceber se algum contém vestígios de um corpo humano.

Se o crocodilo for encontrado, não vai ser morto. Vai ser levado para uma reserva animal ou para um jardim zoológico.