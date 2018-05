Extravagância foi a palavra de ordem no desfile das estrelas em Nova Iorque. Rihanna, Rita Ora, Sarah Jessica Parker, as irmãs Kardashian e até Madonna posaram para os fotógrafos com looks inspirados nos Papas, nas Cruzadas e em figuras divinas. O evento de beneficência do Museu Metropolitano de Arte reuniu, esta segunda-feira, em Nova Iorque, estrelas do mundo da música, moda, cinema e televisão numa edição sob o tema "Corpos celestes: Moda e a Imaginação Católica"