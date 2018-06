Uma mulher foi detida depois de ter sido filmada a viajar com crianças presas em caixas de transporte animal. Um vídeo, que rapidamente se tornou viral, mostra a mulher a abrir a porta do carro e a abrir a porta das transportadoras para que as crianças pudessem sair do carro.

O caso aconteceu no sábado em Memphis, nos EUA.

De acordo com a FOX13, que cita fonte policial, as crianças têm sete e oito anos e viajavam na bagageira de um Ford Explorer num dia em que as temperaturas atingiram os 35 graus.

A mulher, de 62 anos, foi detida e acusada de dois crimes contra crianças. No entanto, saiu em liberdade condicional no domingo e será presente a tribunal esta segunda-feira.

Segundo uma vizinha da mulher, as crianças serão suas netas.