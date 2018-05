O Presidente Donald Trump deu as boas vindas, de uma maneira diferente, à Primeira Dama por ter saído hospital. O marido de Melania tratou-a por "Melanie" num tweet.

Great to have our incredible First Lady back home in the White House. Melania is feeling and doing really well. Thank you for all of your prayers and best wishes! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de maio de 2018

"É fantástico termos a nossa incrível Primeira Dama de volta à Casa Branca. Melania já se está a sentir muito bem. Obrigada a todos pelas vossas rezas e por lhe desejarem as melhoras", escreveu no Twitter, mas inicialmente tinha "Melanie". Acabou depois por retificar a mensagem.

A Primeira Dama regressou à Casa Branca esta manhã. Está a descansar confortavelmente.", disse a diretora de comunicação de Melania, Stephanie Grisham. "O nosso escritório recebeu milhares de chamas e emails a desejar as melhoras a Melania Trump, e nós agradecemos a toda a gente que perdeu um pouco do seu tempo para o fazer."

Stephanie Grisham tentou explicou que Melania Trump apenas está a cumprir os procedimentos normais e que os dias que têm que ficar hospitalizada são uma recomendação médica e que não há razões para alarme.

Cada paciente é diferente", responde Grisham, citada pela CNN. "Os profissionais de saúde que têm dado opiniões aos meios de comunicação social a partir de um relatório é uniforme. Melania Trump tem uma equipa médica que está responsável pelos cuidados dela, e isso é que o importa. A recuperação e privacidade dela são primordiais e eu não vou fazer mais comentários para além destes. Alguém que decida falar com os meios de comunicação social estará a especular."

Na quinta-feira, o presidente tweetou que a esposa estava a "recuperar muito bem" e que ia sair do hospital em dois ou três dias. Não se sabe é o porquê de a equipa médica a querer manter mais tempo sob cuidado.

Our great First Lady is doing really well. Will be leaving hospital in 2 or 3 days. Thank you for so much love and support! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de maio de 2018

A Primeira Dama também já usou a rede social para agradecer o esforço da equipa médica.

A sincere thank you to Walter Reed Medical Unit @WRBethesda & to all who have send good wishes & prayers! I am feeling great & look forward to getting back home @WhiteHouse soon. — Melania Trump (@FLOTUS) 16 de maio de 2018

Melania Trump, que fez 48 anos no último mês, tem tido problemas com o rim, que de acordo com os oficiais do seu escritório o problema não é grave, mas deve ser vigiado.