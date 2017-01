Foi uma das perguntas que marcou o dia da cerimónia de posse do novo presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. O que era aquela caixa azul que a primeira-dama Melania Trump ofereceu à antecessora Michelle Obama na entrada da Casa Branca? Foi o que todos quiseram saber.

A rede social Twitter fez eco da curiosidade geral e os utilizadores foram rápidos a comentar e a tentar adivinhar o que estaria dentro da caixa mistério:

Melania giving Michelle Her Speech Back pic.twitter.com/5pOOtHsxhN — PanamanianBowties🎀 (@SheLovesBowties) 20 de janeiro de 2017

Inside the blue Tiffany's box Melania handed Michelle is just a desperately scrawled note that says "Take me with you." — Amy Dillon (@amydillon) 20 de janeiro de 2017

Apprentice Season 1 DVD box set https://t.co/P3hV0PhFQM — Clemzingis (@TheClemReport) 20 de janeiro de 2017

A imprensa norte-americana acabou por dar a resposta: o que Melania Trump levava na mão para Michelle Obama era uma caixa da Tiffany & Co., conhecida marca de joalharia de luxo.

Ainda que não se saiba o conteúdo em concreto, não deixou de ser surpreendente. Tão inesperado que Michelle Obama nem soube o que fazer com a oferta.

De acordo com o site Mashable, o vídeo do momento revela aquele mal-estar clássico, palpável, que acontece quando algo inesperado acontece durante um evento protocolar, "em que tudo está muito estruturado."

President Obama and First Lady Michelle Obama welcome President-elect Trump and future First Lady Melania Trump to the White House. pic.twitter.com/umxRiHtnL0 — ABC News (@ABC) 20 de janeiro de 2017

Com a prenda na mão, Michelle Obama olhou à sua volta de forma desajeitada, à procura de alguém - qualquer pessoa! - para entregar a caixa, de modo a que os casais pudessem tirar juntos a fotografia oficial.

O presidente Obama ajudou a esposa, agarrando a caixa azul da Tiffany & Co e entregando-a a uma pessoa desconhecida dentro da Casa Branca, escreve o The New York Times.

“Espere um pouco”, disse Obama. “Vamos cuidar do protocolo”, acrescentou.

A fotografia abaixo permite apreciar a expressão no rosto de Michelle Obama quando recebeu a prenda:

Os utilizadores do Twitter adoraram:

My favorite moment Michelle Obama's face when MELANIA TRUMP gave her a gift #Inauguration pic.twitter.com/NSy2il6Z44 — marco miranda (@simplymarcoo) 20 de janeiro de 2017

Melania brought Michelle a Tiffany's box, and no one knew what to do with it. #Inauguration pic.twitter.com/CaC86LsgH4 — Chris Geidner (@chrisgeidner) 20 de janeiro de 2017

the only good moment of this inauguration is michelle jim-facing the camera like "why did she give me this box" pic.twitter.com/WoGAWfKS0l — jomny sun (@jonnysun) 20 de janeiro de 2017

We are all Michelle Obama today pic.twitter.com/MZLZKX1UhO — Bitch Problems! (@FemaleTexts) 20 de janeiro de 2017

Mesmo que não se saiba o conteúdo concreto da caixa, uma prenda da Tiffany’s não deixa de ser uma escolha previsível da mulher de Donald Trump. Não só porque a loja Fifth Avenue Tiffany & Co fica ao lado da Trump Tower, onde a família reside em Nova Iorque, mas também porque a filha mais nova de Trump (com a segunda esposa Marla Maples) chama-se Tiffany por causa do nome da loja de joias de luxo.

A revista US Magazine escreve que a prenda de Melanie Trump não deveria sequer ser uma surpresa para Michelle Obama, já que quando chegou à Casa Branca, em 2009, fez o mesmo com Laura Bush. A mulher de Barack Obama, agora com 53 anos, ofereceu à então ex-primeira-dama uma agenda de pele e uma caneta de prata.