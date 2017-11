Melania Trump desvendou as decorações de Natal da Casa Branca, cujo tema reflete os 200 anos de tradições natalícias. A primeira-dama abriu as portas da casa presidencial, com o desejo de que os visitantes se sintam eles próprios em casa. Melania confidenciou que toda a família Trump está ansiosa pelo primeiro Natal na Casa Branca, altura do ano a que atribui grande valor e importância. A árvore de Natal, que chegou no passado dia 21, foi colocada na Sala Azul e está decorada com ornamentos de vidro, que representam cada estado e território. Ao longo de todo o mês de dezembro, são esperados mais de 25.000 visitantes na casa mais vigiada do mundo