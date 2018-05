O príncipe Harry e Meghan Markle casaram este sábado numa cerimónia religiosa à qual assistiram milhões de espetadores em todo o mundo. Mas a festa que se seguiu foi já longe das câmaras e dos olhares dos muitos curiosos. A imprensa britânica revelou no domingo alguns pormenores sobre o que aconteceu depois.

Após os votos de casamento e a troca de juras de amor na Capela de St. George, no Castelo de Windsor, Harry e Meghan, os agora Duques de Sussex, partiram para uma festa privada que decorreu em Frogmore House, em Windsor.

Não sem antes de trocarem de roupa. Meghan passou a usar um vestido branco sem mangas, assinado por Stella McCartney, ao invés do Givenchy que escolheu para subir ao altar.

Se cerca de 600 pessoas assistiram à cerimónia na capela, a festa em Frogmore House foi bem mais exclusiva, reservada a apenas 200 convidados.

Tão exclusiva que, segundo a imprensa, o ator George Clooney e a mulher, Amal, tiveram que provar quem eram aos guardas, quando chegaram no seu Audi A5.

À entrada, os guardas pediam aos convidados que entregassem os telemóveis para que não fossem divulgadas imagens não autorizadas.

Segundo o The Sun, o apresentador de televisão James Corden foi o anfitrião da festa.

Houve jantar, claro está, com uma cuidadosa seleção de canapés e três pratos principais, entre os quais barriga de porco de Windsor assada. Um dos momentos altos foi quando os noivos partiram o bolo limão de flor de sabugueiro, que o Palácio de Kensigton mostrou nas redes sociais.

Sam Totolee era o DJ convidado, mas isso não impediu o ator Idris Elba de vestir a pele de DJ. O ator britânico passou música para os convidados, preferindo os clássicos da soul e do R&B.

O músico Elton John também atuou, fazendo um medley com as canções "Your Song" e "The Circle of Life."

Num ambiente divertido e descontraído, os noivos abriram a pista de dança ao som do hit de Whitney Houston “I Wanna Dance With Somebody”.

George Clooney terá sido um dos convidados mais animados, tendo dançado com a noiva e com Kate Middleton.

Um dos momentos mais divertidos da noite foi quando James Corden juntou o príncipe Carlos e os filhos, William e Harry, numa dança cómica e totalmente inesperada.

De acordo com as informações divulgadas, Meghan terá quebrado a tradição ao fazer um discurso na festa, no qual aproveitou para agradecer ao príncipe Carlos por este a ter acompanhado ao altar.

Harry também discursou, afirmando que mal podia esperar “passar o resto da vida” com Meghan.

A festa encerrou com um espetáculo de fogo de artifício.