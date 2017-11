O príncipe Harry e a noiva Meghan Markle são primos. Em 17.º grau, é certo, mas primos.

Quem o diz é um conceituado genealogista norte-americano da Sociedade de Genealogia Histórica de Nova Inglaterra (NEHGS, sigla no original), de Boston, uma das organizações mais conceituadas a nível mundial.

Gary Boyd Roberts, especialista em descobrir os americanos descendentes de monarcas britânicos, anunciou, nesta quinta-feira, que a atriz norte-americana, de 36 anos, é descendente direta do rei Eduardo III de Inglaterra, conhecido como Eduardo de Windsor, que governou entre 1327 e 1377.

A linhagem real de Markle chega através do reverendo William Skipper, um antepassado do pai de Markle, que chegou à Nova Inglaterra em 1639, facto que faz com que, segundo o genealogista, ela e Harry sejam primos em 17.º grau.

Meghan Markle, que ficou famosa pelo seu papel numa famosa série norte-americana de advogados, está noiva do príncipe de Gales. O casamento real, que terá lugar no Castelo de Windsor, em maio próximo, foi anunciado na segunda-feira.