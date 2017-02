Setenta e quatro corpos de migrantes deram à costa junto à cidade de Zawiya, no mar Mediterrâneo, anunciou o Crescente Vermelho da Líbia.

O porta-voz da organização Mohammed al-Misrati, citado pela Associated Press, afirmou que os corpos deram à costa esta terça-feira de manhã.

Segundo a mesma fonte, as circunstâncias do afogamento ainda não são claras. Mohammed al-Misrati afirmou ainda que os corpos serão levados para um cemitério em Tripoli, onde são enterradas as pessoas sem identificação.

As mortes de migrantes atingiram números recorde ao longo da rota de contrabando Líbia-Itália através do Mar Mediterrâneo.