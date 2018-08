O youtuber norte-americano McSkillet, conhecido pelo seu canal de videojogos, morreu, na última quinta-feira, aos 18 anos, num acidente quando conduzia na autoestrada, a 160 quilómetros por hora, em contramão. No acidente, morreram também Aileen Pizarro, de 43 anos, e a filha, Aryana, de 12 anos.

Só no último sábado é que a polícia confirmou que o condutor do carro que seguia em contramão, provocando o acidente, era McSkillet. cujo nome verdadeiro era Trevor Heitmann .

O acidente aconteceu na Interstate 805, que vai de San Diego a Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos.

Não foi a primeira vez que McSkillet se envolveu em acidentes aparatosos. Ele, que costumava vangloriar-se das façanhas que levava a cabo com o seu carro desportivo, já tinha colidido com o muro de uma escola, sem fazer vítimas.

McSkillet tinha cerca de 900 mil seguidores no seu canal de YouTube e quase 300 mil seguidores no Twitter.

De acordo com a BBC, amigos do youtuber colocaram mensagens nas redes sociais, afirmando que o jovem estava a tratar problemas de saúde mental antes do acidente.