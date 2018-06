O ministro da Cultura e Desporto de Espanha, Màxim Huerta, apresentou esta quarta-feira a demissão, uma semana depois de ter tomado posse, depois de ter sido conhecido o seu envolvimento num caso de fuga ao Fisco.

Há momentos em que nos temos de retirar e eu amo a Cultura”, disse Huerta na conferência de imprensa em que revelou que tinha apresentado a demissão ao primeiro-ministro, Pedro Sánchez, com quem tinha estado pouco antes.

Màxim Huerta abandona o lugar depois de hoje de manhã se ter sabido que tinha liquidado uma dívida de 366.000 euros ao Fisco de uma multa imposta pelo Tribunal Superior de Justiça de Madrid.

O novo ministro da Cultura e do Desporto espanhol é José Guirao, que sucede no cargo a Màxim Huerta que hoje apresentou a sua demissão, confirmaram à agência EFE fontes do Governo espanhol.

Guirao foi diretor-geral de Belas Artes e Arquivos do Ministério da Cultura de 1993 a 1994 e diretor do Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia entre 1994 e 2001.

O gestor cultural e especialista em arte irá tomar posse no Palácio da Zarzuela na quinta-feira às 11:00 horas locais (10:00 horas em Lisboa), segundo as mesmas fontes do Governo espanhol.

Licenciado em Filologia Hispânica, Guirao nasceu em 1959, tendo sido indigitado para o cargo de ministro uma semana depois de o novo governo espanhol, liderado pelo socialista Pedro Sánchez ter tomado posse.

Girao sucede a Màxim Huerta que disse hoje "estar inocente", mas que decidiu demitir-se para não prejudicar o “projeto renovador” do presidente do Governo espanhol Pedro Sánchez.

O ex-ministro da Cultura foi hoje confrontado com notícias de que entre 2006 e 2008 terá defraudado em 256.778 euros o fisco espanhol.