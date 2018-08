As autoridades mexicanas encontraram dez cadáveres, incluindo sete enterrados no pátio de uma casa, num bairro no sul de Guadalajara, no México, ligando a descoberta a um massacre após confrontos entre traficantes de droga.

A descoberta aconteceu na terça-feira no bairro Villa Fontana Aqua, depois de um habitante ter avistado sangue na entrada de uma casa e alertado as autoridades.

Os três primeiros corpos, que tinham sido baleados, foram encontrados dentro da casa, segundo fontes do governo do estado de Jalisco, do qual Guadalajara é a capital.

Poucas horas depois, com a ajuda de cães polícias, quatro corpos, três homens e uma mulher, enterrados no pátio da casa, foram localizados, de acordo com as mesmas fontes.

Este caso eleva para 43 o número de corpos encontrados em condições semelhantes, em menos de um mês, nos arredores de Guadalajara, segundo a imprensa local.