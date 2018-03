Uma mulher e três crianças foram encontradas mortas em casa, em Massachusetts, nos EUA, pelas autoridades. De acordo com o Golden Globe, as crianças - uma rapariga e dois rapazes - tinham sete, cinco e dois anos.

O local onde os corpos foram encontrados está a cerca de 105 quilómetros a oeste de Boston.

Em conferência de imprensa, o procurador do distrito de Worcester, Joseph D. Early Jr., revelou que as mortes estão a ser investigadas como "suspeitas", adiantando que não se sabe ainda qual a relação entre as vítimas.

Um agente ligado ao caso revelou que as vítimas sofreram "queimaduras" e que há provas de que foram iniciados vários focos de incêndio dentro da casa que se extinguiram por eles mesmos.

O alerta foi dado ao início da tarde. Os corpos foram encontrados depois de um homem, que vive no mesmo edifício mas que se encontrava na Califórnia, ter chamado a polícia para verificar se estava tudo bem.

"A polícia encontrou quatro vítimas num quarto do andar superior", revelou o chefe da polícia, Thomas O’Donnell, acrescentando que não se sabe como é que as pessoas morreram.

O caso está a ser investigado pelas autoridades, tendo sido estabelecido um grande perímetro de segurança em redor da casa.