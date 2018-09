Um tiroteio ocorreu esta quinta-feira em Harford County, Maryland, nos Estados Unidos. Três pessoas morreram e duas outras ficaram feridas num tiroteio no centro de distribuição de fármacos, avança a CNN.

A polícia local confirmou que o tiroteio fez "várias vítimas" e pediu às pessoas para evitarem a zona.

We can confirm there was a shooting in the area of Spesutia Road and Perryman Road. Multiple victims. The situation is still fluid. Please avoid the area. Media staging area still TBD. — Harford Sheriff (@Harford_Sheriff) September 20, 2018

Deputies were dispatched to the reported shooting at 9:09 a.m. — Harford Sheriff (@Harford_Sheriff) September 20, 2018

Segundo a imprensa norte-americana, o tiroteio terá sido causado por uma mulher, que já não representa uma ameaça.

A polícia local adiantou que o ataque foi provocado por uma única pessoa, que está sob custódia no hospital em estado crítico.

Based on what we know, thus was a lone suspect. The suspect is in custody and in critical condition at the hospital — Harford Sheriff (@Harford_Sheriff) 20 de setembro de 2018

Susan Henderson, a porta-voz do centro de distribuição de fármacos, avançou que o local está neste momento seguro.

O que eu percebo agora é que o local está seguro", afirmou a representante da companhia onde trabalham cerca de mil pessoas.

A Polícia Federal (FBI) começou por descrever o caso como uma “situação de atirador ativo”.

Por sua vez, o departamento de Baltimore do FBI ‘tweetou’ estar a responder e a ajudar o gabinete do xerife numa “situação de atirador ativo”, e a divisão de Baltimore do Departamento Federal de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos comunicou também via Twitter que os seus agentes especiais estão a responder à ocorrência.

FBI Baltimore is responding & assisting @Harford_Sheriff with an Active Shooter situation. For updates please follow @Harford_Sheriff. — FBI Baltimore (@FBIBaltimore) 20 de setembro de 2018

O governador de Maryland, Larry Hogan, declarou que o seu gabinete está a acompanhar a situação em Aberdeen, Perryman, e que o Estado está pronto para fornecer qualquer apoio.

Os meios foram mobilizados para o local às 09:09 (hora local).