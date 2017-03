Mary Clancey, de 71 anos viveu ao longo dos últimos anos a pensar que tinha excesso de peso, até que descobriu que tinha um tumor de 63 quilos no corpo. Clancey, natural de St. Clair, na Pensilvânia, nunca ligou muito ao peso até porque, segundo conta à AP, as fotos da avó e das tias mostravam que o seu "destino" era ser "pequenina e gordinha".

Ao longo dos anos, nem as muitas visitas ao médico fizeram soar os alertas de que alguma coisa estaria errada no corpo de Mary. Apenas disseram à empregada do balcão de doces de uma loja local para ter cuidado com a alimentação e não comer tanto fudge.

Mas, seis meses depois de se reformar, Mary começou a ter dores nas pernas e dificuldade de andar. Até que um dia não se conseguiu levantar da cama e decidiu ir ao hospital para ver o que se passava.

Foi nessa altura que os médicos descobriram que um quisto nos ovários se tinha transformado um tumor de 63 quilos que cresceu ao longo de cerca de 20 anos no corpo de Mary. O tumor era de tal forma grande que não foi possível vê-lo numa só TAC.

Mary chegou com uma massa que eu nunca tinha visto nada deste tamanho antes", confessou o cirurgião Richard Boulay.

A cirurgia durou cinco horas e o médico precisou de uma segunda mesa para completar o procedimento cirúrgico. Depois do tumor removido com sucesso, Mary é agora uma paciente livre de cancro. Após a operação, perdeu 18 quilos de excesso de pele e passou a pesar 81 quilos, ao contrário dos 165 que pesava anteriormente.

A vida é boa e tudo está no seu lugar. Mas esta história é completamente insana", afirmou Mary ao NY Times.

O caso de Mary fez lembrar o de Roger Logan que passou por uma situação idêntica recentemente. A persistência do norte-americano e da sua família em encontrar respostas para a doença que o atirou para uma cadeira de rodas e o impediu de trabalhar na sua loja de antiguidades, levou-os até à Califórnia, concretamente ao hospital Bakersfiel Memorial, onde ouviu o que não esperava.

Não era gordura aquilo que todos diziam ser, mas um tumor, um grande tumor com um peso de 59 quilos e que terá tido origem num pelo encravado que infetou.