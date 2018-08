Animais foram abatidos para a festa em comemoração ao sacrifício que Abraão fez em agradecimento a Deus, por ter poupado a vida do seu filho. A festa do carneiro, conhecida como a Festa do Sacrifício (Aid el Adha em árabe), aconteceu na terça-feira em vários países muçulmanos. Estas diferenças nos dias de celebração são relativamente frequentes e ocorrem porque se deve observar a lua crescente a olho nu para determinar o feriado