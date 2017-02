A ex-primeira dama do Brasil Marisa Letícia Lula da Silva morreu nesta quinta-feira em São Paulo, no Brasil.

Casada com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi primeira dama do país entre os anos de 2003 e 2011. A sua morte foi confirmada pelo ex-presidente brasileiro numa mensagem publicada na rede social Facebook.

O quadro clínico de Marisa Letícia Lula da Silva era considerado “irreversível”, segundo o médico da família, o cardiologista Roberto Kalil Filho.

A ex-primeira dama estava internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde o dia 24 de janeiro, depois de ter sofrido um acidente vascular cerebral hemorrágico provocado pelo rompimento de um aneurisma.

O antigo presidente brasileiro partilhou, ainda, imagens de condolências de ex-governantes, como Fernando Henrique Cardoso e Celso Amorim.

Lula da Silva atualizou, também, a sua foto de perfil no Facebook, com um momento de partilha com a mulher.