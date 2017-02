A líder do partido de extrema-direita francês Frente Nacional, Marine Le Pen, defendeu a ordem executiva de Donald Trump que estabeleceu restrições à entrada de sete países muçulmanos nos EUA e suspendeu o programa de aceitação de refugiados.

Numa entrevista exclusiva à CNN, Le Pen, que é candidata às presidenciais francesas, considerou que a intenção do presidente dos EUA passa por trazer mais segurança ao país e que as reações internacionais à ordem executiva “são de má-fé”.

Acho que a maioria das reações são de má-fé. É uma medida temporária que tem como alvo seis ou sete países, que, claro, são responsáveis por ameaças terroristas. Penso que Donald Trump e os serviços de inteligência quiseram criar condições para evitar que potenciais terroristas entrem nos Estados Unidos, onde podem cometer ataques, da mesma forma que a França foi vítima de ataques”.

Le Pen lembrou que a grande parte dos países de maioria muçulmana também proíbem a entrada de cidadãos israelitas.

Apesar de defender a medida de Trump, não admite que, se for eleita, venha a aplicar a mesma lei em França. O mesmo acontece com o muro que vai ser construído na fronteira dos EUA com o México.

A França já não tem fronteiras, devido [à integração] na União Europeia”, afirmou.

A candidata às presidenciais lembrou que Donald Trump está apenas a cumprir as promessas que o levaram à Casa Branca, pelo que não entende toda o “escândalo” em volta dos seus atos políticos.

Ele foi eleito e ele disse que ia fazer isto. Agora o mundo parece escandalizado porque ele está a implementar o que prometeu fazer durante a campanha”.

Le Pen reiterou a promessa de tentar encontrar um acordo com a União Europeia que devolva alguma da soberania territorial, económica e legal à França, caso vença as eleições. A candidata prometeu, também, que realizará um referendo pela saída do país da União, caso não consiga tal acordo.

Na mesma entrevista, Le Pen foi, ainda, questionada sobre a situação na Ucrânia e afirmou que não acredita que a Rússia tenha invadido a Crimeia. A candidata deixou críticas às sanções aplicadas ao país liderado por Vladimir Putin e disse que o mundo precisa de dar um passo atrás na Guerra Fria.