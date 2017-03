O parlamento europeu decidiu, através de uma votação realizada esta quinta-feira, levantar a imunidade da eurodeputada francesa Marine Le Pen. A decisão está relacionada com a publicação de imagens do Estado Islâmico no Twitter da líder da Frente Nacional.

Le Pen está sob investigação em França depois de ter partilhado no microblog, em dezembro de 2015, imagens gráficas de execuções do Estado Islâmico, incluindo a decapitação do fotojornalista James Foley.

Os eurodeputados da comissão para assuntos judiciais responderam afirmativamente ao pedido de levantamento de imunidade interposto pela justiça francesa, mas a decisão tinha de ser ratificada pelo parlamento. O que acabou por acontecer esta quinta-feira.

Ao levantar a imunidade de Le Pen, o parlamento europeu permite que haja uma ação legal contra a candidata às presidenciais francesas.

Em causa, está o crime de "publicação de imagens violentas" que, em França, e em determinadas circunstâncias, pode levar a uma pena de três anos de prisão e ao pagamento de uma multa de 75.000 euros.