O guarda-costas e a chefe de gabinete da líder do partido Frente Nacional, Marine Le Pen, foram detidos para interrogatório, esta quarta-feira, devido às suspeitas de terem sido pagos por cargos inexistentes no Parlamento Europeu.

Thierry Legier e Catherine Griset terão sido pagos como assistentes parlamentares, com dinheiro de fundos europeus, quando não ocupavam nenhum cargo em Bruxelas, Estrasburgo ou Luxemburgo, nem viviam perto destes locais - requisito legal necessário para poderem receber um salário.

O Gabinete Europeu Anti-fraude afirma que Marine Le Pen admitiu que tinha pago salários a ambos enquanto não estavam a trabalhar, o que a candidata às presidenciais francesas nega atualmente.

As alegadas irregularidades já levaram o Gabinete a pedir a Le Pen que devolva 340 mil euros de fundos europeus utilizados indevidamente. A líder da Frente Nacional recusa-se a fazê-lo.

Sobre a detenção de Legier e Griset, Le Pen afirma que os franceses sabem a diferença entre “a realidade” e as “cabalas políticas”.

O que acho surpreendente é que um juiz está, supostamente, a tomar conta deste caso. Então por que razão é necessário outro inquérito? Porque a pasta está vazia. Os franceses sabem bem ver a diferença entre um caso real e uma cabala política,” afirmou Le Pen, segundo a CNN.

Na segunda-feira, a sede do partido foi alvo de buscas, devido a esta investigação.

Em comunicado a Frente Nacional afirmou que "esta é obviamente uma operação mediática, cujo único objetivo é tentar perturbar o rumo da campanha eleitoral presidencial e tentar minar Marine Le Pen, numa altura em que a sua candidatura cresce nas sondagens, especialmente para a segunda volta.”

A justiça francesa abriu a 15 de dezembro de 2016, uma investigação criminal por abuso de confiança, fraude por um grupo organizado e falsificação, num caso de suspeitas de fraude praticada pelo partido de extrema-direita liderado por Marine Le Pen, em matéria de pagamento a assistentes parlamentares.

De acordo com a Reuters, o Parlamento Europeu acusou Marine Le Pen de, enquanto líder da Frente Nacional, ter pago a membros da sua equipa partidária com fundos da União Europeia durante a legislatura 2011-12. As regras da UE determinam que os fundos sejam usados apenas para pagar a assistentes de deputados.