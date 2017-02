Um homem conduziu a carrinha pick-up contra a multidão que assistia ao desfile integrado nas comemorações do Mardi Gras, um festejo similar ao Carnaval, na cidade norte-americana de Nova Orleães. Pelos menos 28 pessoas ficaram feridas, das quais 21 foram hospitalizadas, cinco delas em estado considerado grave.

Eram 18:45 da tarde de sábado (00:45 de domingo, em Lisboa). A multidão assistia ao desfile conhecido como "Krewe of Endymion", parte dos festejos do Mardi Gras ("Terça-feira gorda", em tradução"), uma festa popular tradicional na cidade e no Estado do Luisiana, antiga colónia francesa.

Parecia que estava fora de si", foram as declarações de uma das pessoas presentes no local, citada no site da BBC.

12 people injured after pick up truck plows through crowd at Endymion Mardi Gras parade pic.twitter.com/gPkDIHPkMV — wynton yates (@WyntonYates) February 26, 2017

Hipótese de terrorismo improvável

Aos meios de comunicação, o chefe da polícia local, Michael Harrison, assumiu que o suspeito estava a ser investigado por condução sob o efeito de de substâncias tóxicas.

Questionado sobre se se tratava de um caso de terrorismo, Michael Harrison considerou ser algo improvável, considerando parecer antes um caso de condução sob o efeito do álcool ou drogas.

Suspeitamos que o suspeito estava altamente intoxicado", disse.

Vinte e uma pessoas foram hospitalizadas depois do acidente, incluindo cinco vítimas com prognóstico reservado. Outras sete pessoas recusaram tratamento hospitalar, disse o diretor dos serviços de emergência, Jeff Selder.

As vítimas têm entre três e 40 anos de idade, disse Selder.

Entre os feridos está uma polícia de Nova Orleães.