Marcos Mion, a atualmente a apresentar "A Fazenda", na brasileira RecordTV - um programa semelhante à "Quinta das Celebridades" da TVI - partilhou um vídeo nas redes sociais, onde surge a dançar com o seu filho que sofre de autismo. Revelou então que o seu objetivo foi de fazer ver a todos, o quão importante é manter contacto emocional com estas crianças "especiais".

Quando a gente dança o mundo inteiro some e não existe nada mais prazeroso e importante do que o elo formado ali naquele momento! 😊Dando sentido à frase: “dance como se não tivesse ninguém olhando” , pode ler-se na descrição do vídeo escrita por Marcos Mion

O vídeo partilhado na conta do Facebook de Marcos tornou-se viral na internet e terá superado as maiores expetativas do apresentador televisivo de 39 anos. Alcançou mais de seis milhões e meio de visualizações, 320 mil gostos, 22 mil comentários e 114 mil partilhas.

Até meus amigos mais próximos me perguntam como é viver com uma criança especial. Romeo é assim. Quando ele ri é de verdade, mas quando fica bravo tb. Quando chora é pq a lágrima ficou mais forte do que a serenidade, mas quando fica feliz se tremelica inteiro chacoalhando as mãos e pulando de uma forma que é impossível disfarçar", explica Marcos.

Todas as pessoas diagnosticadas com autismo sofrem com diferentes reações a determinadas situações quotidianas, porém todas têm em comum dificuldades na capacidade para comunicar e relacionar-se com os outros.

Segundo a Organização Mundial de Saúde um em cada 160 meninos padecem desta doença e várias organizações e famílias lutam diriamente para normalizar os transtornos destas pessoas.

Marcos termina a publicação afirmando: "Seja qual for a forma que vc se conecta com seu filho especial, faça sempre. No fim do dia verá que quem precisa muito mais do que ele dessa conexão, é vc".