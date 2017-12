Um português de 44 anos morreu, na tarde da passada quarta-feira, em Espanha, na sequência de uma rixa, confirmou a TVI junto de fonte da secretaria de Estado e Comunidades.

O incidente ocorreu na zona de Elviria, em Marbella, junto a uma casa ocupada e resultou na detenção de dois homens de nacionalidade checa.

Segundo informação do jornal Málaga Hoy, os detidos, de 27 e 33 anos, encontravam-se presentes no local do incidente, que está a ser investigado como um homicídio.

A autópsia ainda não foi realizada e irá determinar as causas da morte.

O acontecimento ocorreu por volta das cinco da tarde, quando o serviço de emergência recebeu um aviso de uma rixa na zona de Elviria, adianta o jornal local.

Ao chegar, as autoridades encontraram, para além do português, um homem de 27 anos que apresentava feridas causadas por uma arma branca e que foi assistido no local.

De acordo com o jornal espanhol, o português de 44 anos estava inconsciente e apesar da tentativa de reanimação acabou por morrer.

Segundo fonte da secretaria de Estado das Comunidades, a família da vítima mortal já se encontra em contacto com os serviços do consulado de Espanha e a receber apoio.