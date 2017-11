Uma mulher com uma doença terminal, na Austrália, pôde ver o seu último desejo concretizado, graças aos paramédicos de Queensland, que a levaram à praia.

O momento, partilhado nas redes sociais pelo Serviço de Ambulâncias de Queensland, mostra o paramédico ao lado da mulher, deitada numa maca de hospital.

Os dois são vistos a olhar para o mar em Hervey Bay, cidade costeira no sul de Queensland.

A publicação, feita na página do Facebook dos Serviços de Ambulâncias de Queensland, já teve mais de 14.000 partilhas e muitos são os comentários a elogiar a atitude da equipa médica.

Hervey Bay ambos were transporting a palliative care patient who mentioned that she'd love to see the ocean again. So they took her. Beautiful. @QldAmbulance pic.twitter.com/nTfKHu4Rqn