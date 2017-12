Um ferry com 251 passageiros a bordo naufragou, esta quinta feira, ao largo de Real, uma cidade a 70 quilómetros a leste de Manila, capital das Filipinas, durante uma tempestade.

De acordo com as autoridades de Manila, pelo menos quatro pessoas morreram no acidente, mas 88 pessoas estão desaparecidas, enquanto 166 passageiros foram resgatados pela Guarda Costeira e pescadores.

Armand Balillo, porta-voz da Guarda Costeira, disse que foi lançada de imediato uma operação de resgate na zona do naufrágio do ferryMercraft 3, que transportava 251 passageiros e sete tripulantes.

A embarcação de transporte de passageiros fazia a ligação entre a cidade de Infanta e a ilha de Polillo, no norte do arquipélago.

A Guarda Costeira, navios da Marinha de Guerra e vários pesqueiros salvaram, até ao momento, 166 pessoas, numa zona onde se faz sentir uma forte ondulação. As operações de resgate continuam a decorrer, apesar de estarem a ser dificultadas pelo mau tempo, que se acredita ser a causa do acidente.