O motim ocorreu no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, conhecido por COMPAJ, próximo da cidade de Manaus, capital do Estado federal do Amazonas.

O maior massacre do sistema prisional do Amazonas", foi como classificou a situação, o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sergio Fontes.

A situação na cadeia foi dominada, com a rendição dos presos amotinados, mas ainda não há confirmação do número de reclusos que terão fugido. Informações de órgãos de comunicação social brasileiros dão conta que o motim terá sido aproveitado por presos de uma outra penitenciária, o Instituto Penal Antonio Trindade, para fugir. Terão sido 87 e oito já foram entretanto capturados.

O COMPAJ alojava 1.229 reclusos. O motim começou no domingo e terminou na manhã desta segunda-feira, durando mais de 17 horas.

Segundo as últimas informações veículadas pela Rede Globo, os presos entregaram as armas que tinham em sua posse e renderam-se.

Sérgio Fontes, secretário de Segurança Pública do Amazonas, confirmou entretanto a existência de, pelo menos, 60 mortos.

Cabeças cortadas em cenário de terror

O motim começou na tarde do domingo, tudo indicando ter-se tratado de uma luta entre facções rivais ligadas ao tráfico de droga. Informações divulgadas pelo portal EmTempo, de Manaus, dão conta que elementos do bando Família do Norte assassinaram e decapitaram seis membros de outro gangue criminoso, o Primeiro Comando da Capital.

Esse foi mais um capítulo da guerra silenciosa e impiediosa do narcotráfico", confirmou depois o secretário Sergio Fontes.

Todo o efetivo da Polícia Militar, incluindo os que estavam de folga, foram chamados para trabalhar na operação, que se iniciou qunado a revolta eclodiu na tarde de domingo.

Tudo indica que foi ataque de uma facção maior contra uma menor, para eliminar a concorrência", adiantou Sergio Fontes à comunicação social.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado confirmou também que os corpos de seis reclusos, ainda não identificados, foram atirados para fora do presídio, sem as cabeças.

Numa primeira comunicação à imprensa, o secretário da Segurança, revelou que 15 presos evadidos foram capturados. Outros poderão, contudo, estar em fuga.

Armas entraram na prisão por um buraco

Em conferência de imprensa, um dirigente da Administração Penitenciária, Pedro Florêncio, considerou não ter havido qualquer falha de segurança. Ainda assin, armas de fogo entraram na cadeia.

Não foi uma rebelião planejada, mas os detentos receberam ajuda dos presos do semiaberto. Eles fizeram buraco na muralha, e por lá, entraram armas no presídio", comentou.

Informações preliminares dão conta de que foram apreendidas quatro pistolas, uma espingarda calibre 12 e armas improvisadas pelos reclusos.

Além de mortes por armas brancas e de fogo, foram registadas ainda outras devido a incêndio. O ex-polícia militar Moacir Jorge Pessoa da Costa, mais conhecido com "Moa", detido por integrar uma organização criminosa no Estado do Amazonas, morreu carbonizado numa das celas. É, até ao momento, o único recluso cuja identifcação foi revelada.

Dezenas de pessoas acorreram até à porta da prisão de Manaus, incluindo familiares dos reclusos. A entrada no edifício foi, contudo, bloqueada e cercada pela polícia.