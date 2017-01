As operações de busca no sul do oceano Índico para encontrar o avião da Malaysia Airlines, com o código de voo MH370, desaparecido há quase três anos, foram suspensas, anunciaram os governos australiano, malaio e chinês esta terça-feira.

O Boeing 777 desapareceu a 08 de março de 2014 com 239 pessoas a bordo, 40 minutos depois de descolar de Kuala Lumpur com destino a Pequim.

O aparelho “não foi localizado” depois de mapeado o perímetro de 120 mil quilómetros quadrados no sul do Índico definido, pelo que “as buscas submarinas do MH370 foram suspensas”.

A investigação decorria desde 8 de março de 2014. O MH370 fazia a ligação entre Kuala Lumpur, capital da Malásia, e Pequim, a capital da China. A bordo seguiam 239 pessoas.

Mais de dois anos e meio após o desaparecimento do avião, foram apenas encontrados alguns destroços na ilha de Reunião, em Moçambique e nas Maurícias, entretanto analisados na Austrália por uma equipa internacional de especialistas, mas que poucas respostas trouxeram para o misterioso desastre aéreo.

O investimento feito pelos governos da Malásia, China e Austrália é superior a 163 milhões de euros, o mais caro na história da aviação. As buscas já cobriram uma área de 120.000 quilómetros no sul do Oceano Índico.