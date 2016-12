A equipa de peritos que procura o avião da Malásia Airlines desaparecido em março de 2014 recomendou o alargamento da zona de busca a outros 25.000 quilómetros quadrados no oceano Índico, informaram esta terça-feira fontes oficiais.

O escritório australiano para a Segurança no Transporte, que lidera as buscas, fez a proposta quando está prestes a terminar o mapeamento da zona de 120.000 quilómetros quadrados determinada inicialmente como prioritária.

A operação, na qual também participam a China e Malásia, prevê concluir em janeiro a busca desta zona remota, delimitada a partir de sinais de satélite e correntes marítimas, sem que até à data tenham sido encontrados indícios do avião.

A investigação decorre desde 8 de março de 2014, mas tem sido inconclusiva. O MH370 fazia a ligação entre Kuala Lumpur, capital da Malásia, e Pequim, a capital da China. A bordo seguiam 239 pessoas.

Mais de dois anos e meio após o desaparecimento do avião, foram apenas encontrados alguns destroços na ilha de Reunião, em Moçambique e nas Maurícias, entretanto analisados na Austrália por uma equipa internacional de especialistas, mas que poucas respostas trouxeram para o misterioso desastre aéreo.

O investimento feito pelos governos da Malásia, China e Austrália é superior a 163 milhões de euros, o mais caro na história da aviação. As buscas já cobriram uma área de 120.000 quilómetros no sul do Oceano Índico.