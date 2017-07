Uma menina de 16 meses foi resgatada, esta quarta-feira de manhã, pela polícia, depois do pai se ter esquecido dela dentro do carro durante três horas.

O acidente aconteceu em Hortaleza, em Madrid, e a criança foi resgatada com vida graças a um homem que passou pelo veículo e avisou os serviços de emergência.

Segundo conta o El Pais, que cita fontes da Polícia de Madrid, cerca das 10:00 (menos uma hora em Lisboa), os serviços de emergência receberam um alerta de que na parte de trás de um carro, estacionado no bairro de Sanchinarro, estava um bebé com sintomas de desidratação.

A polícia dirigiu-se de imediato ao local e partiu o vidro do carro, numa altura em que se faziam sentir 36 graus na capital espanhola, retirando a criança do veículo para lhe prestar os primeiros socorros até à chegada do SAMUR (INEM espanhol).

A menina apresentava claros sintomas de desidratação - vómitos, suores e respiração acelerada - e foi transportada para as urgências, onde a mãe se deslocou para tomar conta da filha.

Depois da janela do carro partido, apareceu o pai da criança. Quando questionado sobre o que tinha acontecido, disse que se tinha esquecido de levar a filha à creche e que tinha estacionado o carro ali há cerca de três horas. Acabou detido pelo crime de abandono e foi presente a um juiz.