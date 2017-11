O corpo mumificado de um homem foi encontrado num apartamento de Madrid, durante uma ação de despejo, por falta de pagamento das prestações da casa.

As autoridades acreditam que o homem terá morrido há quatro anos.

De acordo com o jornal El Mundo, ao entrarem no apartamento, situado num terceiro andar de um prédio do Bairro de Simancas, no distrito madrileno de San Blas, as autoridades encontraram o corpo do homem completamente mumificado. O corpo foi descoberto a 14 de novembro.

O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal e, para já, estão descartadas causas violentas para a morte. O homem sofria de problemas hepáticos.

Os vizinhos asseguram que, nos últimos anos, não acharam nada de estranho no apartamento. Admitem que não o viam há uns anos, mas acharam que tivesse morrido em um qualquer hospital.