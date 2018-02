Pelo menos um homem armado disparou vários tiros de dentro de um veículo, na cidade italiana de Macerata, fazendo pelo menos quatro feridos, avança a televisão pública Rai. A imprensa local, citada pela agência Reuters, adianta que os feridos são migrantes africanos e que o ataque pode ter motivos raciais.

O suspeito já terá sido detido pelas autoridades italianas.

O tiroteio deste sábado ocorre poucos dias depois do corpo de uma jovem italiana com 18 anos ter sido descoberto, As autoridades encontraram o cadáver desmembrado e escondido em duas malas. Um migrante nigeriano foi preso e é suspeito de ter ligações à morte da jovem.

O jornal Corriere della Sera adianta que um homem disparou de uma janela de carro contra dois jovens migrantes africanos, ferindo um deles. Pouco tempo depois, outra migrante e uma mulher africana foram baleadas.

A informação de que foram disparados vários tiros já foi confirmada pela polícia no Twitter que pede para os habitantes ficarem dentro de casa e adianta que está em curso uma operação policial.

+++ #Macerata esplosi colpi di arma da fuoco. Ci sono feriti. Operazione di Polizia in corso. Restate al riparo evitando luoghi all’aperto pic.twitter.com/UhwPYJpkUI — Polizia di Stato (@poliziadistato) 3 de fevereiro de 2018

A polícia diz também que os feridos são de nacionalidade estrangeira, mas que já estão a ser socorridos.

#Macerata i feriti accertati sono di nazionalità straniera. Subito soccorsi sono ora in ospedale pic.twitter.com/T9Afnp1aWo — Polizia di Stato (@poliziadistato) 3 de fevereiro de 2018

A imprensa local dá conta de que no carro, um Alfa Romeo, estão dois suspeitos que dispararam vários tiros na cidade, fazendo vários feridos.

Também a autarquia veio pedir a população que fique dentro de portas devido ao cerco que se vive na cidade, localizada a cerca de 200 quilómetros de Roma.