Orangotangos, chimpanzés e bonobos, também chamados chimpanzé-pigmeu, são os parentes mais próximos dos seres humanos e, tal como nós, eles conseguem dizer quando uma pessoa está errada nas suas crenças, informa a AP.

Um novo estudo do jornal PLOS ONE descobriu também que os grandes primatas estão dispostos a ajudar uma pessoa que se engane sobre a localização de um objecto.

“Este estudo mostra pela primeira vez que os grandes primatas conseguem usar o entendimento de falsas crenças para ajudar os outros apropriadamente”, disse David Buttelmann, do Instituto de Evolução Antropológica, na Alemanha.

Os investigadores usaram um teste desenvolvido para bebés humanos, com cerca de 18 meses, para determinar se conseguem compreender quando uma pessoa tem uma falsa convicção. Um teste que marca um avanço na cognição social.

Um total de 34 grandes primatas, Orangotangos, chimpanzés e bonobos, fizeram parte do estudo, no Zoo de Leipzig Zoo. Até agora os investigadores não acreditavam que os macacos tinham a capacidade de entender as intenções das pessoas.

“Os macacos são capazes de usar este entendimento em interações sociais”, conclui o estudo que acrescenta ainda: “A confirmar-se, a aparente diferença entre os grandes primatas e a cognição social humana, não estará na capacidade de “ler outras mentes”, mas sim noutros lugares”.