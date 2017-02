Um jardim zoológico no Norte do Japão abateu 57 macacos da neve, através de injeção letal, depois de descobrirem que os animais eram portadores de um gene estranho à espécie. Foi no zoo de Takagoyama, em Chiba, Norte do país.

Testes de ADN revelaram que os macacos da neve foram cruzados acidentalmente com outra espécie, conhecida como rhesus macaque, banidos por lei no Japão. De acordo com a BBC, que cita uma fonte das autoridades locais, os macacos daquela espécie têm de ser mortos para proteção do ambiente.

Os responsáveis do zoo criaram um memorial para os macacos da neve, junto a um templo budista. Os macacos da neve são uma espécie autóctone japonesa, altamente protegidos no Japão e constituem uma importante atração turística.

O Japão proibiu a posse particular destes animais e o seu transporte, bem como o cruzamento com espécies invasoras.

Um funcionário do gabinete para a Gestão de Espécies Exóticas, parte do Ministério do Ambiente do país, disse à imprensa local que o abate era inevitável, já que havia medo de que eles pudessem escapar e reproduzir-se na natureza.