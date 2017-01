As autoridades francesas já confirmaram que o BMW preto encontrado na noite de segunda-feira é o da jovem luso-luxemburguesa, Ana Lopes. Desaparecera na noite de domingo, na gare da cidade do Luxemburgo, antes de se encontrar com a irmã, num café.

O carro foi encontrado na noite de segunda-feira, queimado, num bosque da localidade francesa de Roussy-le-Village, no nordeste de França, perto da fronteira com o Luxemburgo. No banco de trás, a polícia descobriu um cadáver também carbonizado.

A justiça francesa espera agora a realização da autópsia e de testes de ADN para apurar se o corpo queimado é mesmo o da jovem Ana Lopes.

O corpo estava bastante degradado. O que vai ser determinante é o ADN. Portanto, não podemos confirmar que o corpo é o da jovem mulher desaparecida: há indícios que vão nesse sentido mas nada nesta altura o confirma de forma formal", referiu o procurador da República da cidade de Metz, Christian Mercuri, ao jornal luxemburguês L'Essentiel.

O jornal, que esteve mesmo no local onde o carro foi encontrado, adianta ainda haver a suspeita, caso se confirme tratar-se da jovem portuguesa, que possa ter sido assassinada no Luxemburgo e levada depois para o outro lado da fronteira.

Família procura desaparecida

O desaparecimento de Ana Lopes foi comunicado à polícia luxemburguesa pela mãe, no início da semana. Desde então, família e amigos têm repetido apelos na busca da jovem, residente em Bonnevoie, no Luxemburgo.

O achado macabro feito pela polícia francesa está já em investigação pelas autoridades judiiciárias da cidade de Metz. Homicídio é a situação equacionada pelo Ministério Público, que não descarta quaisquer indícios, segundo referem vários jornais franceses.

Também no Luxemburgo, foi aberto um inquérito judicial, mantendo-se em contato, as autoridades do país com as francesas.