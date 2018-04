O prazo dado a Lula da Silva pelo juiz Sérgio Moro para se entregar na Polícia Federal, em Curitiba, já acabou. O ex-presidente do Brasil tinha até às 17:00 (21:00 em Lisboa) para se entregar às autoridade mas não o fez.

Os senadores João Capiberibe e Humberto Costa referiram à edição brasileira do jornal El País, que a defesa de Lula da Silva está a negociar com as autoridades a entrega do antigo chefe de Estado.

De acordo com uma nota publicada pela assessoria de Sérgio Moro, citada pelo jornal Folha de São Paulo, a Polícia Federal tem na sua posse o mandado de prisão e cabe-lhe agora decidir como o irá fazer.

A mesma nota da assessoria de imprensa da 13ª Vara Federal do Paraná refere que Lula da Silva não pode ser considerado foragido após as 17:00 (21:00 em Lisboa) e também não terá descumprido a ordem judicial se não se apresentar depois deste horário.

No despacho de quinta-feira, o juiz Sérgio Moro concedeu ao antigo presidente, "em atenção à dignidade do cargo que ocupou, a oportunidade de se apresentar voluntariamente à Polícia Federal em Curitiba até as 17:00" desta sexta-feira.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça anunciou que chumbou o novo pedido de habeas corpus apresentado esta sexta-feira pela defesa de Lula da Silva para evitar a prisão do antigo presidente do Brasil. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do tribunal, refere o jornal Folha de São Paulo. Trata-se de uma segunda recusa, depois de a defesa de Lula da Silva ter apresentado um primeiro habeas corpus que foi recusado na quarta-feira pela maioria dos onzes juízes do tribunal.

O ministro Felix Fischer indeferiu o pedido liminar em habeas corpus impetrado hoje pela manhã pela defesa de Lula. pic.twitter.com/Km21P2LdpX — STJ (@STJnoticias) April 6, 2018

Lula não vai discursar e quer que polícia o vá buscar

Lula da Silva tem estado reunido com a cúpula do partido e dos movimentos sociais que o apoiam no segundo andar da sede do Sindicato dos Metalúrgicos na cidade de São Bernardo do Campo e resolveu não discursar em frente ao edifício, informa o Folha de São Paulo.

A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (pT) dirigiu-se aos manifestantes que estão concentrados à frente do sindicato para dar um abraço a todos da parte de Lula, deixando subentendido que o antigo presidente não deve falar, apesar de declarar que Lula continua no prédio. Gleisi Hoffmann afirmou que Lula se negou a ir para Curitiba para ficar com o povo. "Fiquemos aqui no foco da luta, que é São Bernardo".

Através da janela do Sindicato, Lula da Silva acenou entretanto aos apoiantes, que gritam "Lula, cadê você? Eu vim aqui te defender", "Lula na veia, Moro na cadeia", "Não tem arrego: o Lula é do povo brasileiro" e "Lula, guerreiro do povo brasileiro".

O clima no local é de tensão e os apoiantes pedem a Lula para não se entregar. A cúpula do PT e de partidos aliados, como PSOL e PC do B, são contrários às negociações. Queriam que o antigo presidente oferecesse uma espécie de "resistência pacífica"

De acordo com o Folha de São Paulo, a Polícia Federal foi avisada por interlocutores de Lula que ele está à disposição e não resistirá à prisão. O antigo presidente não pretende, no entanto, sair do sindicato para ir à sede da corporação. As autoridades terão que ir buscá-lo. Ainda segundo o jornal brasileiro, a polícia tem receio de ir ao local por motivos de segurança, uma vez que o sindicato está cercado por apoiantes de Lula da Silva.

Militantes reunidos no sindicato fizeram uma contagem regressiva até às 17:00 (21:00 em Lisboa). Vários apoiantes de Lula da Silva recordaram nos discursos em frente ao edifício do Sindicato dos Metalúrgicos os protestos contra a ditadura numa alusão à resistência atual à decisão judicial de prender o antigo presidente e antigo sindicalista.

"Não tem arrego", gritaram os apoiantes de Lula, uma expressão que se pode traduzir como "não se desiste". Expressões como "luta de classes", "imperialismo", "fascismo" e "golpismo" foram muitas vezes usadas pelos oradores que subiram ao palco.

Sérgio Moro "será vencido pelo cansaço"

O coordenador do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MTST) Guilherme Boulos disse ao Folha de São Paulo que ver a frente do sindicato repleta de apoiantes é algo extraordinário, porque há 40 anos a ditadura esteve no sindicato para prender Lula da Silva e apelidou São Bernardo do Campo de "capital democrática".

"Não estamos desrespeitando a decisão de ninguém, até porque não fomos nós quem rasgou a Constituição e condenou sem provas", referiu.

Boulos afirmou que a resistência pacífica diante do sindicato era a melhor resposta que se pode dar e ironizou sobre as informações de que Lula da Silva está foragido: "Nunca vi um foragido que o Brasil inteiro sabe onde está".

O coordenador do MTST declarou que o juiz Sérgio Moro será vencido pelo cansaço diante da resistência do povo.