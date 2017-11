Luaty Beirão está "malaike", maluco, com a exoneração de Isabel dos Santos. O novo presidente de Angola, João Lourenço, exonerou, na quarta-feira, a empresária e filha do ex-chefe de Estado José Eduardo dos Santos do cargo de presidente do conselho de administração da Sonangol, rebentando, nas palavras do ativista luso-angolano, "o ninho de marimbondos", ou seja, o ninho de vespas.

Porra, sai uma marcha de apoio???? Tou malaike. O kota rebentou o ninho de marimbondos. @isabelaangola como te sentes nesta exoneração inaugural? 😘 — LUATY BEIRÃO (@LuatyBeirao) November 15, 2017

Este foi o primeiro de alguns tweets publicados no dia de ontem, todos dirigidos à família de Eduardo dos Santos, em particular a Isabel, com a qual travou algumas guerras de palavras no Twitter.

Hey, sista with a gr8 mind, how does it feel being sacked? You oughta get used to it now @isabelaangola https://t.co/53BCsEs0FX — LUATY BEIRÃO (@LuatyBeirao) November 15, 2017

"Hey, irmã com uma grande mente, como te sentes por teres sido despedida? É melhor começares a habituares-te", escreveu Luaty Beirão, em tom irónico, referindo-se a uma publicação de Isabel dos Santos sobre grandes mentes, mentes médias e mentes pequenas, na qual se dirigia ao rapper.

As celebrações prosseguiram desta feita com uma imagem de Luaty com a filha.

Eu e a minha filha ao recebermos a notícia da exoneração da @isabelaangola . JLo veio com nervo, tá sair muito bem. pic.twitter.com/40jN0Bzw9X — LUATY BEIRÃO (@LuatyBeirao) November 15, 2017

"JLo" é João Lourenço, que não só exonerou Isabel dos Santos da Sonagol como afastou os também irmãos José Paulino dos Santos e Tchizé dos Santos da televisão pública de Angola (TPA), através do cancelamento de contratos com a Semba Comunicações de que ambos são sócios.

Começou a choradeira da deputada #eunaosouumasimplesluatybeirao. Ti Mimoso ainda vão lhi feitçá pic.twitter.com/qpWEqokhF3 — LUATY BEIRÃO (@LuatyBeirao) November 15, 2017

Neste tweet, alegadamente, o ativista partilhou várias mensagens que Tchizé dos Santos terá enviado num grupo privado de WhatsApp, nas quais critica o presidente pela perseguição e achincalhamento público, lembrando João Lourenço que "a TPA é a mais internacional empresa de Angola" devido ao seu esforço.

Por último ficam novas palavras de satisfação dirigidas a João Lourenço, mas também um aviso.

Isso é para ele ficar ciente que podemos aplaudir, mas não significa que não sabemos o que ele fez "no verão passado". Atentos. https://t.co/MwrCo59w76 — LUATY BEIRÃO (@LuatyBeirao) November 15, 2017

Aviso que repetiu em entrevista à rádio TSF, onde falou novamente no "ninho de vespas" e confessa que não esperava tantas mudanças em tão pouco tempo.

No início do mês, em declarações à agência Lusa, em Luanda, Luaty Beirão, um dos rostos mais mediáticos da contestação à liderança de 38 anos de José Eduardo dos Santos, que levou à sua prisão, em 2015, juntamente com outros 14 ativistas, admitiu que se vê "um pouco mais de liberdade" em Angola desde que João Lourenço foi eleito presidente.