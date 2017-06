Um veículo atingiu vários peões esta noite, em Londres, refere a polícia. Uma testemunha no local refere ter contado pelo menos sete feridos, três dos quais em aparente estado grave.

A Polícia Metropolitana disse ter sido chamada cerca da meia-noite para um incidente na Rua das Sete Irmãs, em Finsbury Park. No local encontravam-se muitas pessoas, que saíam das orações da meia-noite do Ramadão na mesquita deste bairro londrino.

Um pessoa foi detida, segundo as autoridades. Relatos no Twitter dão conta que o condutor do veículo foi manietado por peões e entregue à polícia quando esta chegou ao local, cerca das 00:20.

Police are on the scene and are dealing with a major incident in Seven Sisters Road https://t.co/eYPjbVvlZG pic.twitter.com/BzVdQUNfw8 — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 19 de junho de 2017

O porta-voz do Serviço de Ambulâncias de Londres adianta: "Enviámos vários meios para um incidente na Rua das Sete irmãs".

Segundo a Sky News, pelo menos uma dúzia de carros da polícia foram para o local, bem como forças especiais e um helicóptero sobrevoa a zona.

Do local, uma testemunha relata no Twitter que todas as ruas que convergem com Finisbury Park estão bloqueadas pelas autoridades. Esta informação ainda não foi confirmada pela Polícia Metropolitana de Londres.

Every road leading to Finsbury Park is now shut. A lot of fake news being spread right now. pic.twitter.com/JqB7DhX6MG — Ali Habib (@Habibiline) 19 de junho de 2017

No Twitter, surge o relato de uma testemunha no local, que fotografou a alegada carrinha, de cor branca, que causou o atropelamento

Just to confirm this was done by a coward who had absolutely no right to target these innocent people. #FinsburyPark pic.twitter.com/vBJyEa7T8Z — Didier (@Known_As_H) 19 de junho de 2017

Um vídeo de uma testemunha no local mostra, alegadamente, o veículo a ser inspecionado pelas autoridades.

Armed police inspecting the scums vehicle almost an hour after his disgusting and inhuman act against innocent civilians. #FinsburyPark pic.twitter.com/9H0c0xWDfS — Didier (@Known_As_H) 19 de junho de 2017

No local do incidente, o aparato é grande.

Van rams pavement hitting multiple casualties outside mosque in #FinsburyPark pic.twitter.com/SxzvhIzUms — Breaking News (@NewsOnTheMin) 19 de junho de 2017