Um homem de 78 anos foi preso por ser suspeito de ter matado um de dois assaltantes que terão invadido a sua casa, na noite desta terça-feira, em Londres, segundo informações do jornal britânico, The Guardian.

O proprietário da habitação em Hither Green, no sudeste da capital inglesa, ao detetar a presença de dois estranhos em sua casa, foi buscar uma chave de fendas que terá utilizado para esfaquear um dos intrusos na parte superior do corpo.

O outro homem que o acompanhava estava no andar de cima da habitação e conseguiu fugir antes da polícia chegar.

As autoridades acreditam que o proprietário da habitação e o alegado assaltante ter-se-ão envolvido em confrontos, que resultaram em ferimentos em ambos os corpos. O alegado criminoso, com 38 anos, foi levado para o hospital central de Londres, onde acabou por ser declarado morto durante a madrugada desta quarta-feira.

Segundo a imprensa local, o dono da casa foi preso por suspeita de ferimentos corporais graves e, posteriormente, por suspeita de homicídio, embora não haja confirmação de que a vítima tenha morrido esfaqueada com aquela ferramenta.

Os vizinhos do proprietário da habitação defenderam o homem e referiram que têm notado um aumento da criminalidade naquela zona, pelo que as autoridades já estão a investigar o caso.