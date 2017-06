Pelo menos 27 apartamentos, em 15 áreas distintas de Londres, falharam nos testes de segurança de revestimento de fogo, de acordo com o governo britânico.

O anúncio do Departamento das Comunidades e do Governo Local surge a meio de uma operação de segurança nacional, para identificar edifícios que contenham o mesmo revestimento utilizado na torre Grenfell, que ardeu por completo e fez 79 mortos.

De acordo com as autoridades, as cidades de Portsmouth, Brent, Camden, Manchester, Plymouth e Hounslow estão na lista dos locais onde existem edifícios que falharam nos testes.

A notícia surge depois de, na noite desta sexta-feira, milhares de pessoas terem sido obrigadas a deixar as suas casas na comunidade de Camden, após os bombeiros terem anunciado que não existiam condições para garantir a segurança dos moradores.

Apesar dos avisos, cerca de 83 pessoas recusam-se a deixar as suas casas. Para além de Camden, também em Swiss Cottage, mais de 700 apartamentos foram evacuados por questões de segurança.

Os apartamentos que foram evacuados vão agora ser alvo de “trabalhos urgentes de proteção contra incêndio” e os moradores vão ser realojados noutras habitações, até que as condições de segurança estejam reunidas.

Para já, mais de 30 mil edifícios, incluindo hotéis, hospitais, escritórios e residências de estudantes, terão de ser submetidos a testes de segurança para se verificar se não têm materiais perigosos.