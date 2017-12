Heidi Savitt e Ed Savitt, são recém-casados e descobriram, recentemente, que já tinham sido namorados quando ambos eram crianças de seis anos e estavam a passar férias na Turquia, nos anos 90.

O casal, que agora mora em Londres, Inglaterra, conheceu-se (supostamente pela primeira vez) em 2011 na Universidade de Newcastle, quando Ed estudava Psicologia e Heidi Economia e Gestão. Quatro anos mais tarde começaram a namorar sem fazerem ideia de que já tinham estado juntos.

Quem fez a descoberta foi a mãe de Heidi, Kay Parker, que durante um jantar de famílias, referiu que a filha já tinha namorado com um rapaz chamado Ed, durante umas férias de verão em 1997. Apesar de ninguém ter dado importância à coincidência, Kay ficou intrigada e decidiu ir procurar fotos daquelas férias ao sótão de sua casa e as revelações foram surpreendentes. A mãe de Heidi percebeu, de imediato, que o rapaz que estava de mãos dadas com a sua filha era o mesmo com quem ela tinha acabado de casar há uns meses.

"Quando minha mãe encontrou a nossa primeira foto e me enviou, fiquei atordoada." revelou Heidi ao The Independent .

"Depois disto, a família do Ed foi à procura do álbum de fotografias do mesmo ano e encontrou outras cinco fotos nossas, com os nossos irmãos. Foi inacreditável!", acrescentou Heidi.

Heidi e Ed Savitt, ambos com 26 anos, casaram-se este ano em Haddon Hall - uma propriedade campestre inglesa, localizada em Derbyshire - depois de já terem sido "o amor de verão" um do outro.