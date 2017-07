Um adolescente de 16 anos foi detido em Londres por suspeitas de envolvimento em cinco ataques com ácido, ocorridos no espaço de cerca de uma hora no nordeste da cidade. Haverá, porém, pelo menos mais um suspeito.

Segundo a Metropolitan Police, a polícia londrina, todas as vítimas foram atingidas no rosto e tiveram que receber assistência hospitalar. Um dos casos inspira cuidados.

As ocorrências foram registradas nos bairros de Hackney, Stoke Newington e Islington. A polícia acredita que todos os incidentes estão ligados.

A polícia londrina deu conta da situação no Twitter, descrevendo que o primeiro ataque ocorreu por volta das 22:30 locais, na Hackney Road, uma via com muito movimento. Um homem de 32 anos terá sido abordado por um casal, que o atingiu no rosto com um produto corrosivo. Em seguida, as duas pessoas terão fugido com a mota da vítima.

Pouco depois, outro homem foi também atacado por outras duas pessoas que apareceram de mota, em Islington.

Há registo de mais três ataques com contornos semelhantes.

Estes incidentes acontecem numa altura de crescente preocupação com o aumento acentuado dos ataques com ácido em Londres.