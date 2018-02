Autoridades do aeroporto de Heathrow, em Londres, comunicaram na manhã de quarta-feira ter-se registado um "sério acidente" envolvendo dois veículos nas suas pistas, que causou atrasos nos voos e terá até levado a que fossem retirados passageiros de aviões estacionados no terminal 5.

Segundo revelam jornais ingleses, dois carros chocaram cerca das 6:00 da manhã na zona do terminal 5.

Um dos condutores foi levado para o hospital, numa condição mais preocupante, enquanto o outro indivíduo, com ferimentos ligeiros, foi assistido no local.

A polícia confirmou a ocorrência, sendo que a gestão do aeroporto, que continua aberto, adiantou apenas estar a tentar fazer tudo para minimizar problemas que possam vir a afetar os passageiros.

Hi, we are dealing with a serious accident involving two vehicles on the airfield. The airfield remains open and we will work to minimise disruption to our passengers’ journeys. Thank you.

— Heathrow Airport (@HeathrowAirport) 14 de fevereiro de 2018