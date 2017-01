A cantor brasileira Loalwa Braz, vocalista do grupo Kaoma, foi encontrada morta, na manhã desta quinta-feira, num carro incendiado, em Saquarema, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.

A artista responsável pelo sucesso musical do tema “Chorando se Foi”, reconhecido nos anos 80, foi encontrada pelas autoridades na Estrada da Barreira, dentro de um veículo em chamas, segundo confirmou o comandante da Policia Militar e a assessoria de imprensa da Polícia Civil.

A Globo conta que os bombeiros foram contactados por volta das 3:40 da manhã (hora local) para combater um incêndio na pousada de que era proprietária a cantora e onde esta também residia. Só mais tarde, enquanto combatiam o fogo no edifício, é que as equipas foram alertadas para o veículo que também se encontrava em chamas.

Enquanto detinham o fogo, os bombeiros depararam-se com um corpo queimado que, apesar de ainda não ter sido analisado pelo Instituto Médico Legal, as autoridades avançam tratar-se de Loalwa Braz.

As autoridades acrescentaram que dois suspeitos foram vistos dentro da pousada da cantora e que as evidências apontam para um possível crime. Apesar disso, não existe ainda a confirmação de uma ligação entre os incêndios e os invasores, mas as investigações continuam.