Dezassete pessoas morreram e cinco ficaram feridaS, na madrugada desta segunda-feira, na sequência do desabamento de parte da lixeira de Hulene, nos subúrbios da capital moçambicana, disse fonte do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC) à Folha de Maputo.

A lixeira desabou devido à chuva intensa que caiu durante a madrugada numa zona onde o lixo acumulado tinha a altura equivalente a um edifício de três andares, constatou a Lusa no local.

"As montanhas de lixo desabaram sobre as casas e muitas famílias estavam ainda dentro dessas residências" , disse Fátima Belchoir, delegada do INGC na cidade de Maputo.

Os dados preliminares dicam que sete casas foram destruídas e as autoridades admitem a possibilidade de serem encontrados mais corpos por baixo dos escombros.

"Estamos agora no terreno e a preocupação é garantir que as famílias que perderam as suas casas sejam assistidas", observou a delegada do INGC.