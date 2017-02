Um bebé de dois anos e um homem de 26 foram mortos num tiroteio transmitido em direto no Facebook. Uma jovem mulher, de 20 anos, grávida de quatro meses, ficou ferida. Segundo o jornal Chicago Tribune, os três seguiam num carro quando um homem armado abriu fogo, junto a um beco, em Lawndale, na cidade de Chicago, EUA.

O incidente, que aconteceu na passada terça-feira, ficou registado em vídeo e foi transmitido em direto na rede social, já que a mulher, momentos antes do tiroteio, partilhou um live do casal a cantar uma música, com o bebé sentado no carro atrás. Era ela que estava a conduzir.

“Liguem para o 911! Eles mataram-no… tenho uma bala no estômago”, grita a mulher, já depois de ter saído do carro a correr, com o telemóvel na mão ainda a transmitir, e procura ajuda numa casa. “Por favor, por favor, não consigo respirar”, apela, “oh meu Deus, eu não posso morrer. Eu não posso, eu não posso morrer”.

Segundo as autoridades, citadas pelo Chicago Tribune, o bebé e o homem foram atingidos na cabeça. O superintendente Eddie Johnson explicou que os paramédicos conseguiram reanimar o bebé no local, mas este acabou por ser declarado morto quando chegou ao hospital. Já o homem foi declarado morto no local do incidente.

Segundo a família da jovem, o feto deverá sobreviver ao incidente e ela encontra-se internada no hospital Mount Sinai.

De acordo com o relato que a vítima fez à polícia, seguiam no carro, quando junto a um beco, uma viatura os bloqueou por detrás. Um homem saiu e começou a disparar.

Até ao momento não foi feita nenhuma detenção, mas as autoridades acreditam que o homem de 26 anos, que acabou por morrer, era o alvo.