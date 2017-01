Um menino de apenas quatro anos ligou para a polícia após a mãe bater com a cabeça e perder a consciência, escreve a BBC. Jacob Onions, de Arleston, Shropshire, um condado na zona oeste de Inglaterra, manteve a calma quando encontrou a mãe inconsciente no chão da cozinha e ligou a linha de emergência do Reino Unido, o 999 (equivalente ao 112, em Portugal).

Como a mãe não acordava o menor telefonou e contou à operadora, apesar de algumas dificuldades no discurso, o que se estava a passar. A mãe tinha-se aleijado e não se levantava, nem falava. As autoridades conseguiram localizar a chamada e foi enviada uma ambulância.

Entretanto, a mãe Gemma (33 anos) foi ganhando consciência, e ao fim de uns minutos conseguiu explicar à operadora que tinha batido com a cabeça e perdido a consciência.

Kelly Morgan, a operadora da linha de emergência que falou com Jacob Onions, confessou que “derramou algumas lágrimas” durante a chamada telefónica que durou cerca de 13 minutos, escreve a BBC. O incidente aconteceu no passado dia 5 de janeiro, mas só agora foi tornado público.

Uma pequena conversa entre a operadora e o menor foi revelada pela BBC. Estas são as primeiras palavras trocadas entre os dois:

- "A mamã está no chão?"

- "Sim"

- "A mamã aleijou-se?"

- "Sim"

- "A mãe está a falar?"

- "Não"

Ouça aqui o audio divulgado pela BBC.

Gemma Onions foi levada, de imediato para o hospital. Segundo avança o jornal britânico Daily Mail, esta jovem mãe encontra-se a fazer testes, para apurar os motivos dos desmaios que tem tido e que chegam a ter uma frequência de quatro por semana.