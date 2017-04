A presidência de Donald Trump criou um ambiente de “ansiedade e incerteza” em relação ao futuro da liberdade de imprensa. É a conclusão de um relatório da Sociedade Interamericana de Imprensa, atendendo às ameaças e ataques contra os meios de comunicação nos EUA que têm sido desferidos por parte do presidente dos Estados Unidos.

O documento, que ainda vai ser aprovado, foi apresentado no sábado na Guatemala e faz referência a vários ataques feitos por Trump enquanto candidato, nomeadamente contra o diário The New York Times por um dos seus artigos.

O relatório refere também que, depois de assumir a presidência dos Estados Unidos, Trump negou-se a responder a uma pergunta formulada durante uma conferência de imprensa por Jim Acosta, da CNN.

Nessa altura, o líder da maior economia do mundo acusou essa estação de televisão de ter "notícias muito falsas". Acusou também os média de ignorarem um atentado na Suécia que... não aconteceu.

Chegou mesmo a pedir uma investigação a "fugas" de informação para a imprensa a partir da Casa Branca e de outros departamentos do Governo federal. Um "media ban" pela primeira vez na história da democracia americana. A Casa Branca barrou o acesso a vários media, apesar de estarem credenciados. Entre os órgãos de comunicação social barrados estão a CNN, o New York Times, The Hill, Politico, BBC e Los Angeles Times.